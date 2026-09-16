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سازمان حفاظت محیطزیست با رد درخواستهای جدید، توسعه پرورش ماهی تیلاپیا را تنها در چهار استانِ دارای مجوز، محدود و قانونی دانست.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما سازمان حفاظت محیطزیست در تازهترین موضعگیری رسمی خود، ضمن رد قاطعانه شایعات درباره موافقت با توسعه پرورش ماهی تیلاپیا در سطح کشور، تأکید کرد که حفاظت از پایداری زیستبومهای داخلی و منابع آب شرب، خط قرمزی است که با هیچ طرح توسعهای قابل تغییر نیست.
حمید ظهرابی، معاون محیطزیست طبیعی این سازمان، اعلام کرد که در پی تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هیچ مجوزی برای ایجاد واحدهای جدید پرورش این گونه مهاجم در استانهای دیگر صادر نخواهد شد و فعالیتها تنها در چهار استانِ دارای مجوز قبلی (سمنان، یزد، قم و خراسان جنوبی) تحت نظارتهای دقیق ادامه مییابد.
مخالفت سازمان حفاظت محیطزیست نه یک تصمیم سلیقهای، بلکه مبتنی بر اجماع بیش از ۱۵۰ استاد برجسته دانشگاهی و مطالعات دقیق «ارزیابی ریسک» با استفاده از مدل بینالمللی AS-ISK است. متخصصان دانشگاه شهید بهشتی در گزارشهای فنی خود به این سازمان هشدار دادهاند که تیلاپیا به دلیل قدرت سازگاری بیولوژیک فوقالعاده و زاد و ولد سریع، در صورت نشت به رودخانهها، مخازن سدها و تالابها، میتواند به یک گونه مهاجم تمامعیار تبدیل شود.
از نگاه کارشناسان این سازمان، ورود تیلاپیا به زیستبومهای طبیعی ایران میتواند به قیمت از دست رفتن ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی و آلودگی زیستی منابع آب شرب تمام شود.
بر همین اساس، سازمان محیطزیست ضمن حمایت از توسعه آبزیپروری و اشتغالزایی، تأکید دارد که این مسیر باید با تکیه بر گونههای بومی و سازگار با اقلیم ایران انجام شود و استفاده از گونههای غیربومی مهاجم، تنها در محیطهای کنترلشده و با ضوابط بسیار سختگیرانه (آن هم صرفاً در مناطق خشک و دور از منابع آب جاری) پذیرفتنی است.