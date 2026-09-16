در رزمایش سراسری بازگشایی مدارس در شهرستان فیروزه خراسان رضوی، آمادگی ۱۲۰ آموزشگاه شهرستان، بررسی و ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه خراسان رضوی گفت: در این رزمایش آمادگی ۱۲۰ آموزشگاه شهرستان در ۳ شهر فیروزه، همت آباد و گرماب و روستاها، به همت ۱۰ گروه از همکاران ستادی بررسی و ارزیابی شد.

جعفر گرمابی هدف از برگزاری این رزمایش را آمادگی برای بازگشایی هر چه بهتر مدارس در مهرماه امسال اعلام کرد و افزود: همه مقدمات و تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس در اول ماه مهر در سطح شهرستان فیروزه فراهم شده است.

وی گفت: در سال تحصیلی جدید حدود ۸ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در ۴۴۰ کلاس درس مشغول به تحصیل می‌شوند.