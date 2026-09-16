درآئین تجلیل از قضات وکارکنان نمونه و برتر درسطح استان و ملی برارتقای امنیت روانی جامعه و تقویت نظارت انتظامی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان در مراسم تجلیل از قضات و کارکنان نمونه در سطح استان وملی در راستای اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر ارتقای کیفیت خدمات قضایی و اعتمادسازی در میان شهروندان به نقش حیاتی قوه قضاییه در حفظ ثبات اجتماعی گفت: امنیت روانی جامعه در گرو اجرای قاطعانه قانون، برخورد بدون ترس و بدون احتیاط با جرم است.

حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود: ارزیابی عملکرد نیرو‌های برتر، بر اساس شاخص‌های دقیق علمی، میزان پاسخگویی و تأثیرات مطلوب اجتماعی است، تا الگویی برای سلامت محیط اجتماع باشند.

دادستان انتظامی قضات نیز با اشاره به نقش دستگاه‌های انتظامی در نظارت بر عملکرد قضات، بر ضرورت تقویت ساختار‌های نظارتی برای اطمینان از اجرای عادلانه و دقیق قوانین تأکید کرد و گفت: وجود نهاد‌های نظارتی و انتظامی در کنار دادگستری، به منظور ایجاد شفافیت و اعتمادسازی بیشتر در میان مردم است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی عبداللهی افزود: رعایت انضباط اداری و قضایی، سنگ‌بنای اعتماد عمومی به نظام عدالت است و تلاش می‌شود تا از طریق نظارت‌های مستمر، دقت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها به وضعیت مطلوبی برسد.

وی استان اصفهان راکانون تمرکز بر عدالت و ارزش‌ها معرفی کرد و ادامه داد: داستان اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی و مهد ارزش‌های انقلابی در کشور شناخته شده است

در پایان این مراسم از ۲۰۰ نفر از قضات و کارکنان نمونه و برتر ملی و استانی دادگستری کل استان اصفهان تجلیل شد.