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سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد، از تصویب رایگان شدن بلیت اتوبوسهای شهری از ۳۱ شهریور تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این تصمیم در آستانه بازگشایی مدارس و با هدف تسهیل رفتوآمد دانشآموزان اتخاذ شده و در این بازه زمانی، تمامی شهروندان نیز میتوانند از خدمات اتوبوسرانی بهصورت رایگان استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجتالاسلام سید محمد ناصر حیدری با اشاره به روند بررسی این مصوبه اظهار کرد: موضوع رایگان شدن بلیت اتوبوسهای شهری در کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد مورد بررسی قرار گرفت و پس از جمعبندی، برای تصمیمگیری نهایی به صحن شورا ارجاع شد و با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر یزد همراه شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد افزود: بر اساس این مصوبه، از ۳۱ شهریور تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵، بلیت اتوبوسهای شهری برای عموم شهروندان رایگان خواهد بود. این تصمیم با توجه به افزایش سفرهای درونشهری همزمان با آغاز سال تحصیلی، زمینه تردد آسانتر دانشآموزان و خانوادهها را فراهم میکند.
حجت الاسلام حیدری با اشاره به اهمیت حملونقل عمومی در روزهای آغاز سال تحصیلی خاطرنشان کرد: با بازگشایی مدارس، حجم رفتوآمدهای روزانه در سطح شهر افزایش پیدا میکند و استفاده از ظرفیت اتوبوسرانی میتواند ضمن تسهیل جابهجایی دانشآموزان، به مدیریت بهتر ترافیک و کاهش بخشی از سفرهای خودرویی کمک کند.
وی ادامه داد: هدف اصلی این مصوبه، حمایت از دانشآموزان و خانوادهها در روزهای آغاز سال تحصیلی و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای تردد آنان است؛ با این حال، امکان استفاده رایگان از اتوبوسهای شهری برای همه شهروندان در نظر گرفته شده تا عموم مردم نیز بتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند.