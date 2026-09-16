مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان از اعزام کاروان سلامت به روستای ریکا در شهرستان کوهدشت خبر داد و گفت: در این برنامه، ۳۶۰ خدمت پزشکی، دارویی و مشاوره‌ای به ارزش ۸۸۰ میلیون ریال به صورت رایگان به اهالی این منطقه ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا علی محمدی مدیرعامل هلال‌احمر لرستان با اشاره به جزئیات این برنامه گفت: کاروان سلامت هلال‌احمر با هدف حمایت از ساکنان مناطق کم‌برخوردار و ارائه خدمات رایگان سلامت‌محور، به روستای ریکا از توابع شهرستان کوهدشت اعزام شد.

وی افزود: این کاروان با همکاری امور داوطلبان هلال‌احمر کوهدشت و خانه‌های هلال حضرت معصومه (س) و ریکا برگزار شد و چهار پزشک در حوزه‌های پزشکی عمومی، زنان و مشاوره، خدمات تخصصی و رایگان به اهالی ارائه کردند.

بابایی گفت: در مجموع ۳۶۰ خدمت پزشکی، مشاوره‌ای و دارویی به ساکنان روستا ارائه شد که ارزش این خدمات ۸۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.