به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، با اجرای مانور سراسری کاهش تلفات برق، طرح مهتاب با مشارکت ۳۲ گروه تخصصی و اجرای عملیات میدانی گسترده در حوزه خدماتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بیش از ۴۵ مگاوات ساعت انرژی برق و ساماندهی صد‌ها اشتراک اجرا شد.

این مانور با رویکرد پایش دقیق شبکه، صیانت از انرژی، استانداردسازی تجهیزات اندازه گیری و مقابله جدی با انشعابات غیرمجاز برگزار شد و در این برنامه عملیاتی، نیرو‌های فنی موفق به تعویض ۱۰۱ دستگاه کنتور معیوب، نصب ۹۲ دستگاه کنتور جدید و بازرسی میدانی و آزمایش فنی ۱۷۴ مشترک شدند، همچنین آزمایش ۳۳ حلقه چاه و پمپاژ آب کشاورزی و ۱۹ مورد از مساجد و اماکن مذهبی به سر انجام رسید.

در بخش پایش و برخورد با مصارف غیرمجاز نیز با حضور عوامل اجرایی، هشت مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری،۱۲ مورد دستکاری کنتور شناسایی و رفع همچنین هفت فیوز محدودکننده جریان نصب و ۹ دستگاه شمارشگر موقت دایر شد که این اقدامات نقش مؤثری در بهینه سازی بار شبکه داشته است.