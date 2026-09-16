پخش زنده
امروز: -
با اجرای مانور سراسری طرح مهتاب در اصفهان، بیش از ۴۵ مگاواتساعت انرژی با استقرار ۳۲ گروه عملیاتی احصا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، با اجرای مانور سراسری کاهش تلفات برق، طرح مهتاب با مشارکت ۳۲ گروه تخصصی و اجرای عملیات میدانی گسترده در حوزه خدماتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بیش از ۴۵ مگاوات ساعت انرژی برق و ساماندهی صدها اشتراک اجرا شد.
این مانور با رویکرد پایش دقیق شبکه، صیانت از انرژی، استانداردسازی تجهیزات اندازه گیری و مقابله جدی با انشعابات غیرمجاز برگزار شد و در این برنامه عملیاتی، نیروهای فنی موفق به تعویض ۱۰۱ دستگاه کنتور معیوب، نصب ۹۲ دستگاه کنتور جدید و بازرسی میدانی و آزمایش فنی ۱۷۴ مشترک شدند، همچنین آزمایش ۳۳ حلقه چاه و پمپاژ آب کشاورزی و ۱۹ مورد از مساجد و اماکن مذهبی به سر انجام رسید.
در بخش پایش و برخورد با مصارف غیرمجاز نیز با حضور عوامل اجرایی، هشت مورد برق غیرمجاز جمعآوری،۱۲ مورد دستکاری کنتور شناسایی و رفع همچنین هفت فیوز محدودکننده جریان نصب و ۹ دستگاه شمارشگر موقت دایر شد که این اقدامات نقش مؤثری در بهینه سازی بار شبکه داشته است.