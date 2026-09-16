معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران بر ضرورت پیگیری مستمر وضع دوربین‌های پایش ترافیکی و تسریع در رفع و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز در شهر و محورهای اطراف تهران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعید بشیری در جلسه شورای ترافیک شهرستان تهران که با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک دفتر فنی استانداری مدیران مناطق هفت‌گانه فرمانداری، مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری، مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری، مدیران دادگستری کل استان و دادستانی تهران در سالن جلسات شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران برگزار شد، با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست گفت: وضع دوربین‌های پایش ترافیکی شهر و آخرین اقدامات انجام‌شده در این حوزه باید به‌صورت مستمر رصد و پیگیری شود.

وی افزود: همچنین آخرین وضع نقاط حادثه‌خیز و نتایج تحلیل تصادفات و نقاط پرتصادف شهر تهران بررسی شد تا بر اساس این ارزیابی‌ها، اقدامات مؤثر برای کاهش حوادث ترافیکی و ارتقای ایمنی معابر دنبال شود.

بشیری با تأکید بر تسریع در رفع نقاط حادثه‌خیز گفت: بخش قابل توجهی از این نقاط اصلاح شده است، اما نقاط باقی‌مانده باید با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شده و اقدامات مربوط به اصلاح هندسی و ایمن‌سازی آنها در اولویت قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران همچنین با اشاره به موضوع ساماندهی موتورسیکلت‌ها در سطح شهر گفت: دستگاه‌های مرتبط باید گزارش‌های خود را در این زمینه ارائه و جمع‌بندی کنند و طرح پیشنهادی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران برای ساماندهی موتورسیکلت‌ها در جلسه آینده شورای ترافیک ارائه شود.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی راهداری و پلیس راه درباره وضع دوربین‌ها و نقاط حادثه‌خیز در محورهای برون‌شهری و اطراف تهران، خاطرنشان کرد: رصد مستمر وضع تصادفات، شناسایی نقاط پرتصادف و پیگیری اقدامات اصلاحی و ایمن‌سازی، از محورهای مهم شورای ترافیک شهرستان تهران است و دستگاه‌های مسئول باید این موضوعات را با جدیت دنبال کنند.

در پایان این جلسه، اعضای شورای ترافیک شهرستان تهران از مرکز پایش و کنترل ترافیک شهرداری تهران بازدید کردند و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت سامانه‌ها و روند پایش ترافیک شهر قرار گرفتند.