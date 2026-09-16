به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به دنبال مطالبه و پیشنهاد جمعی از شهروندان ملایری در فضای مجازی و همچنین تجمعات شبانه مردم، خیابان خیام حدفاصل میدان امام خمینی(ره) تا چهارراه خیام به نام «ایران» تغییر نام یافت.

این تغییر نام پس از طی مراحل قانونی و اداری و تصویب در مراجع مربوطه انجام شده و تابلوهای جدید این خیابان با عنوان «خیابان ایران» نصب شده است

پیشنهاد تغییر نام این خیابان از خیام به «ایران» از سوی مردم مطرح شد.

شهرداری در اجرای این تصمیم تلاش کرده است فرآیند تغییر تابلوها و علائم مربوط به معبر را با سرعت و متناسب با نام "ایران" انجام دهد تا شهروندان و مراجعه‌کنندگان بتوانند از عنوان جدید خیابان استفاده کنند.

خیابان «ایران» یکی از محورهای پرتردد مرکزی شهر ملایر است که حدفاصل میدان امام خمینی(ره) تا چهارراه خیام قرار دارد و از نهم اسفند ماه سال گذشته با شروع جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی نیز محل حضور و تجمع شبانه شهروندان بوده است.

اکنون با نصب تابلوهای جدید، این محور شهری رسماً با نام «خیابان ایران» شناخته خواهد شد؛ تغییری که از دل یک مطالبه عمومی شکل گرفت و پس از طی فرآیند قانونی، به مرحله اجرا رسید.

خیابان خیام، حدفاصل میدان امام خمینی(ره) تا چهارراه خیام، به «خیابان ایران» تغییر یافته است.