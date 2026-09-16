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نماهنگ «در ستایش مردم»، مجموعههای «قول مردونه»، «تنها روی زمین» و «چالش نهایی»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تازهترین نماهنگ مرکز شعر، موسیقی و سرود صداوسیما با عنوان «در ستایش مردم» منتشر شد.
این نماهنگ با شعر و دکلمه میلاد عرفان پور و آهنگسازی محمدرضا علیقلی به مناسبت دویستمین شب حضور مردم در خیابانها و میدانها تولید شده است.
«قول مردونه» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش میشود. این مجموعه طنز داستان فراز و نشیبهای زندگی یک جوان در دهه ۶۰ است که میان خانواده، جامعه و اتفاقات پیشبینینشده گرفتار میشود.
«تنها روی زمین»، ۲۹ و ۳۰ شهریور ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۷ تکرار میشود. این مجموعه محصول ۲۰۲۵ درباره مقابله انسانها و حیوانات با آ تشسوزیهای جنگلی در اروپاست.
مجموعه «چالش نهایی» جمعهها ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش میشود.بیان روشهای علمی و عملی برای افزایش سلامت و توانمندی بدن و راهکارهای کاهش اضطراب موضوع این مجموعه است.