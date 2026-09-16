

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، از تداوم اجرای طرح‌های توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب در قائم‌شهر با هدف ارتقای خدمات زیربنایی و توسعه تأسیسات فاضلاب این شهر خبر داد.



برارزاده با اشاره به اهمیت توسعه شبکه‌های فاضلاب در حفظ بهداشت عمومی، حفاظت از منابع آب و ارتقای کیفیت محیط زیست اظهار داشت: عملیات اجرایی طرح‌های فاضلاب قائم‌شهر از سال ۱۳۹۲ آغاز شده و تاکنون ۳۳ هزار و ۶۸۹ متر از خطوط اصلی و فرعی شبکه جمع‌آوری اجرا شده است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از خرید زمینی به مساحت ۷.۶ هکتار برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب خبر داد و افزود: در ادامه این طرح، قراردادی به مبلغ ۲۷۶ میلیارد ریال برای اجرای ۲ هزار و ۸۰۰ متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و احداث ۸۳ منهول در محدوده خیابان ولیعصر قائم‌شهر منعقد شده که تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ متر آن اجرا شده و ۶۰۰ متر باقی‌مانده نیز در دست اجراست.