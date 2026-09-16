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پدیده شرجی در خوزستان تا فردا پنج شنبه ۲۶ شهریور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، رطوبت و شرجی تا اواسط وقت فردا، در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان تداوم خواهد داشت.
محمد سبزه زاری افزود: همچنین تا روز جمعه (بویژه بعد از ظهرها)، سرعت وزش باد در مناطق جنوبی، غربی، جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط گاهی نسبتا شدید خواهد بود.
وی ادامه داد: طی امروز و فردا کاهش ملایم دما مورد انتظار است؛ سپس طی روز جمعه افزایش ۱ تا ۲ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت جمعه مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته هویزه با دمای ۴۷.۱ و ایذه با دمای ۱۹.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۵.۴ و ۲۶ درجه سانتیگراد ثبت شده است.