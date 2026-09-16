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عملیات اجرایی پست و خط ارتباطی تادوان شهرستان خفر در شرق فارس با سرمایهگذاری ۱۵۷۵ میلیارد تومانی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عباس علیآبادی، وزیر نیرو در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح، توسعه زیرساختهای انرژی را پیشنیاز اصلی توسعه پایدار دانست و گفت: تقویت شبکه برق در مناطقی نظیر خفر و تادوان، تنها یک ضرورت فنی نیست، بلکه بخشی از سیاستهای کلان وزارت نیرو برای تثبیت انرژی پایدار و بسترسازی برای رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور است.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای تابآوری شبکه برق افزود: ما با تمرکز بر احداث پستهای جدید و تقویت خطوط انتقال، به دنبال ایجاد انعطافپذیری در شبکه هستیم تا در زمان اوج مصرف، پایداری سیستم تضمین شود. این طرح گام مهمی برای کاهش خطر خاموشی و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم و صنایع این منطقه محسوب میشود.
نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس، در تشریح ویژگیهای پست و خط ارتباطی تادوان گفت: این طرح شامل احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت با ظرفیت ۸۰ مگاولتآمپر و خط ارتباطی است که با اعتباری افزون بر یک هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان اجرا میشود.
وی افزود: این پست نقشی حیاتی در تأمین برق مطمئن و پاسخگویی به رشد بار متقاضیان در منطقه خفر و تادوان ایفا خواهد کرد.
قائدی بیان کرد: با تکمیل این طرح، شبکه برق منطقه خفر از قابلیت مانور بالاتری در شرایط بحرانی برخوردار خواهد شد و چشمانداز تأمین انرژی در مسیر راهبردی جهرم - خفر برای سالهای آینده تضمین میشود.