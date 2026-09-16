در پی حادثه رانندگی رخ‌داده در مسیر روستای دهبار طرقبه، شمار جان‌باختگان این حادثه با فوت سه نفر دیگر از مصدومان، به ۷ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حوالی ساعت ۱۷:۳۰ دوشنبه ۲۳ شهریور ماه، مینی‌بوس حامل تعدادی از اهالی روستای دهبار طرقبه، به‌دلیل سرعت بالا و آشنا نبودن راننده با مسیر پر پیچ و خم روستایی از مسیر خارج شد و پس از برخورد با دیواره تپه‌های حاشیه جاده، واژگون و مسافتی روی زمین کشیده شد.

در این حادثه، ۲ نفر در دم جان خود را از دست دادند و ۱۷ نفر مصدوم شدند که حال برخی از آنان وخیم بود که برای ادامه روند درمان توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

از افراد مصدوم بستری در بیمارستان، ۲ نفر دیروز فوت کردند و ۳ نفر هم امروز چهارشنبه، جان خود را از دست دادند.