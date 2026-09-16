جبلی: تحول محتوایی، رویکردی و سازوکاری در دستور کار است

رئیس رسانه ملی با اشاره به اجرای سند تحول در این سازمان گفت: تحولات را به سه دسته محتوایی، رویکردی و سازوکاری تقسیم کردیم و تلاش کردیم ساختار‌های مناسب را ایجاد و ساختار‌های فرعی و غیرمفید را حذف کنیم.