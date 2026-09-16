فرماندار تهران:
مدیران مناطق هفتگانه ظرفیتهای مدیریتی شهرستان را شناسایی و برای حل مسائل مردم همافزایی کنند
فرماندار تهران با تأکید بر ضرورت همدلی، هماهنگی و استفاده از همه ظرفیتهای مدیریتی در مناطق هفتگانه فرمانداری تهران گفت: مدیران مناطق باید با ایجاد انسجام میان دستگاههای اجرایی، مسائل و مشکلات مردم را شناسایی و برای حلوفصل آنها از همه ظرفیتهای موجود استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حسین خوشاقبال در جلسه شورای اداری مدیریت منطقه شرق، با اشاره به تشکیل مناطق هفتگانه فرمانداری تهران افزود: این تصمیم بر اساس سیاستهای استانداری تهران و در چارچوب مصوبات و هماهنگیهای انجامشده با سازمان اداری و استخدامی کشور صورت گرفته است و انتظار میرود تشکیل این مناطق، گام بلندی در جهت شناسایی، پیگیری و حل مسائل و مشکلات مناطق باشد.
خوشاقبال ادامه داد: یکی از دستاوردهای شکلگیری مناطق، شناسایی مدیران توانمند و فراهم کردن زمینه استفاده از ظرفیت آنان در سطوح مختلف مدیریتی است؛ چرا که گستردگی شهر تهران و فاصله جغرافیایی مناطق، در گذشته دسترسی و شناخت نزدیک از همه مدیران را دشوار میکرد، اما اکنون این ساختار فرصت مناسبی را برای شناسایی و بهرهگیری از نیروهای توانمند فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: راهی جز این نداریم که در کنار یکدیگر و با استفاده از تمام داشتهها و ظرفیتهای موجود، برای ایجاد رضایتمندی مردم تلاش کنیم و مدیران مناطق باید محور هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی در محدوده مأموریتی خود باشند.
خوشاقبال در ادامه با اشاره به مأموریت مدیران مناطق هفتگانه فرمانداری تهران گفت: انتظار ما از مدیران دستگاهها این است که با مدیر منطقه همکاری و همراهی داشته باشند تا در یک مسیر و با هدف مشترک، یعنی حل مسائل و مشکلات مردم، حرکت کنند.
وی تأکید کرد: مدیران مناطق باید بتوانند با استفاده از هنر مدیریتی خود، برای انسجامبخشی، ایجاد وحدت و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی اقدام کنند و محیطی سالم، صمیمی و همدلانه در منطقه شکل دهند؛ بهگونهای که هر دستگاه، مسئولیت خود را در قبال مسائل مردم بپذیرد و اگر مسئلهای بر زمین مانده است، برای رفع آن اقدام کند.
فرماندار تهران گفت: اولویت مدیران مناطق باید هماهنگی، همدلی و مدیریت شایسته باشد و همه دستگاهها باید برای اجرای سیاستهای دولت و رفع مشکلات مردم، همراه و همدل باشند.
وی همچنین در این جلسه، با معرفی بابک سلطانی بهعنوان مدیر منطقه شرق فرمانداری تهران، برای وی در اجرای مأموریتهای محوله آرزوی موفقیت کرد و گفت: انتظار داریم از تجربه، توانمندی و ظرفیت مدیریتی موجود برای پیشبرد سیاستهای دولت و حل مسائل و مشکلات مناطق تحت پوشش استفاده شود و مدیران دستگاهها نیز همکاری لازم را با مدیریت منطقه داشته باشند.
فرماندار تهران با اشاره به تفاوتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف پایتخت گفت: هر منطقه ویژگیها و اقتضائات خاص خود را دارد و باید متناسب با همین ویژگیها، مسائل و ظرفیتهای منطقه شناسایی شود. میزان تابآوری اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم، کمبودها و نارضایتیهای احتمالی باید مورد توجه مدیران قرار گیرد و برای هر یک از این موضوعات، راهکار مناسب ارائه و پیگیری شود.
خوشاقبال در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات شورای اداری مناطق گفت: جلسات شورای مناطق باید بهصورت مستمر و با فاصله زمانی مشخص برگزار تا مسائل، کمبودها، کاستیها و مطالبات هر منطقه بهصورت دقیق بررسی و پیگیری شود.