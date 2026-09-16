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در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر تقویت جایگاه حوزه، تعامل مؤثر با دانشگاه و تعیین شاخصهای روشن تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین پارسانیا، رئیس شورای تخصصی حوزوی، در این جلسه گفت: باید از ظرفیت حوزه و دانشگاه برای افقگشایی علمی کشور استفاده کنیم و فرصتهای موجود در آموزش عالی و دانشگاهها برای تعامل علمی با حوزه و حضور مؤثر طلاب و استادان مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه، اعضای شورا بر تعیین نسبت دقیق نقشه جامع علمی کشور با ساختارها و قوانین موجود و پیشبینی الزامات اجرایی برای دستگاههای مسئول تأکید کردند.
حمایت از فرصتهای مطالعاتی و پروژههای مشترک حوزه و دانشگاه، آمایش و ساماندهی رشتههای اسلامی، تقویت حضور استادان حوزه در دانشگاه و بهرهگیری متقابل از ظرفیت دانشگاهیان، توسعه پژوهشهای بینرشتهای، مطالعات فلسفه علوم، تحول علوم انسانی و حل مسائل جامعه با همکاری حوزه و دانشگاه از دیگر محورهای مطرحشده در این جلسه بود.
همچنین توجه به آیندهپژوهی و تحولات پیش روی عرصه علم و فناوری، فناوریهای ارزشپایه و همسو با بوم، توجه به عامل انسانی به عنوان رکن اساسی در جریان علمی کشور و ایجاد شبکه ملی همکاری و همافزایی حوزههای علمیه و دانشگاهها مورد تأکید اعضای شورا قرار گرفت.