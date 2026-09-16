در راستای مقابله با صید غیرمجاز دو شناور که به صورت غیرقانونی اقدام به صید ترال می‌کردند، شناسایی و توقیف شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره شیلات جاسک گفت: دو فروند شناور شامل یک لنج ۴۲ فوت و یک قایق دیزل که در منطقه «سورگلم» واقع در شرق شهرستان جاسک به صورت غیرقانونی اقدام به صید ترال می‌کردند، شناسایی و توقیف شدند.

علی‌اصغر زارعی افزود: از این دو شناور ۱۶ ملوان متخلف دستگیر و بیش از یک تن انواع آبزیان صید شده به همراه تجهیزات کامل صید غیرمجاز ترال کشف و ضبط شد.

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صید ترال غیرمجاز؛ شیوه‌ای که با کشیدن تور در عمق دریا، علاوه بر گونه هدف، بخش قابل‌توجهی از آبزیان و موجودات دریایی را نیز به‌صورت غیرانتخابی صید می‌کند و می‌تواند به زیستگاه‌های کفزی و ذخایر آبزیان آسیب وارد کند.