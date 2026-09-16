سهراب کمری با اشاره به تداوم فعالیت‌های صادراتی در پایانه مرزی مهران گفت: کالا‌های مختلفی؛ از جمله: محصولات پتروشیمی، کشاورزی، مصنوعات فلزی، پلاستیکی و مصالح ساختمانی به عراق صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل گمرکات استان؛ از تداوم صادرات کالا‌های متنوع در مرز مهران به عراق خبر داد و اظهار کرد: رانندگان کامیون‌ها از شهر‌های مختلف کشور برای جابه‌جایی بار‌های صادراتی؛ از جمله: محصولات پتروشیمی، کشاورزی، مصنوعات فلزی، پلاستیکی و مصالح ساختمانی به عراق در پایانه مرزی مهران حضور دارند و فعالیت‌های تجاری به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی مرز مهران در تجارت زمینی ایران و عراق، تأکید کرد: این مرز نقش مهمی در رونق تجارت، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان ایلام دارد و همچنان یکی از دروازه‌های اصلی صادرات کشور به عراق محسوب می‌شود.