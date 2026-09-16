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فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء از تکمیل طرح انتقال گاز به شهرستان قشم خبر داد و گفت: در این طرح، برای نخستین بار، خط لولهای با قطر بیش از ۳۰ اینچ، در مسیری حدود ۳ کیلومتر از زیر بستر دریا عبور داده شد.
سردار عبدالرضا عابد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، با اشاره به اجرای طرحهای بزرگ انتقال گاز در جنوب و جنوبشرق کشور گفت: این قرارگاه تاکنون بیش از ۴ هزار کیلومتر طرح در حوزه خطوط انتقال نفت و گاز اجرا کرده و بخشی از این طرحها در مناطق مختلف کشور به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: خط هفتم سراسری انتقال گاز با طول حدود ۹۰۰ کیلومتر و قطر ۵۶ اینچ، یکی از ابرطرحهای این حوزه است که بخشهای مختلف آن برای تأمین گاز مناطق مورد نیاز به بهرهبرداری رسیده است.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بیان کرد: با اجرای این خط انتقال، شهرهایی از جمله چابهار و زاهدان و مناطق مختلف جنوب و جنوبشرق کشور از ظرفیت انتقال گاز این خط بهرهمند شدهاند و بخشی از نیاز گازرسانی مناطق پیشبینیشده از همین مسیر تأمین میشود.
سردار عابد از تکمیل طرح انتقال گاز به شهرستان قشم خبر داد و گفت: در این طرح، خط لولهای با قطر بیش از ۳۰ اینچ، در مسیری حدود ۳ کیلومتر از زیر بستر دریا عبور داده شد.
وی ادامه داد: برای اجرای این بخش از طرح، خط لوله در عمق حدود ۱۵ متری زیر بستر دریا و با استفاده از فناوری حفاری افقی جهتدار (HDD) از دو طرف دریا اجرا و به شبکه انتقال گاز متصل شد.
به گفته وی، با تکمیل این طرح، گاز مورد نیاز بخشهای مختلف شهرستان قشم، از جمله واحدهای صنعتی و شهرکهای صنعتی، از طریق این خط انتقال تأمین میشود و طرح اکنون به بهرهبرداری رسیده است.
سردار عابد با اشاره به دیگر طرحهای انتقال گاز در جنوب کشور گفت: طرحهای دیگری از جمله طرحهای مربوط به منطقه خویین تکمیل شده و هماکنون در نقاط مختلف کشور، طرحهای انتقال گاز یا در حال اجراست یا مراحل تحویل و بهرهبرداری را طی میکند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بیان کرد: در برنامههای هفته دولت امسال مجموعهای از طرحها در بخشهای مختلف به بهرهبرداری رسیده یا آماده بهرهبرداری شده است که این طرحها تنها به حوزه نفت و گاز محدود نمیشود و بخشهایی همچون آب، راه و نیروگاه را دربرمیگیرد.