به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی کوهدشت اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و احشام، مأموران انتظامی کوهدشت حین کنترل محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون باری مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ علی امانی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۸ رأس گوساله فاقد مجوز حمل کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۸ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به دستگیری یک متهم و معرفی وی به مراجع قضایی، تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه اخلال در چرخه توزیع کالا‌های اساسی برخورد خواهد کرد و از شهروندان می‌خواهیم هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.