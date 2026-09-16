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فرمانده انتظامی کوهدشت از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۸ رأس گوساله قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی کوهدشت اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و احشام، مأموران انتظامی کوهدشت حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون باری مشکوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ علی امانی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۸ رأس گوساله فاقد مجوز حمل کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۸ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به دستگیری یک متهم و معرفی وی به مراجع قضایی، تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه اخلال در چرخه توزیع کالاهای اساسی برخورد خواهد کرد و از شهروندان میخواهیم هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.