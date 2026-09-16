به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای تأکید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر نقش‌آفرینی نخبگان در پیشرفت و جهش کشور و تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان برای حل مسائل کشور، «طرح شتاب اولویت‌محور استانی» از سوی بنیاد ملی نخبگان برای استان‌ها در نظر گرفته شده است.

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به رویکرد جدید بنیاد در تقویت نقش‌آفرینی مسئله‌محور نخبگان اظهار کرد: نخبگان، صرفاً سرمایه‌های علمی کشور نیستند؛ بلکه بخشی از ظرفیت حل مسائل کشور به شمار می‌آیند. در طرح شتاب تلاش شده است این ظرفیت از مرحله شناسایی مسئله تا ارائه راهکار و کمک به اجرای آن، در کنار نظام اجرایی استان قرار گیرد و به عبارت دیگر ظرفیت علمی و تخصصی نخبگان را به مسائل واقعی و اولویت‌دار استان‌ها پیوند دهد. وی افزود: در این طرح، مسئله باید از میان مسائل مهم و اولویت‌دار استان انتخاب شود و بنیاد‌های نخبگان استانی با تعامل با استانداری و دستگاه‌های اجرایی، زمینه حضور نخبگان، سرآمدان، اعضای هیئت‌علمی و متخصصان را برای ارائه راهکار‌های علمی و عملیاتی فراهم کنند.

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد: هدف ما این است که حمایت از نخبگان، صرفاً به تولید یک گزارش یا انجام یک فعالیت پژوهشی محدود نشود؛ بلکه خروجی فعالیت نخبگانی به راهکار قابل استفاده برای حل یک مسئله واقعی تبدیل شود. بر اساس این طرح، هر بنیاد نخبگان استانی یک مسئله اساسی و اولویت‌دار استان را انتخاب و پس از تشکیل تیم نخبگانی، از حمایت مالی پیش‌بینی شده جهت حل مسأله برخوردار می‌شود. اهمیت و اولویت مسئله، کیفیت و اثربخشی راهکار، بهره‌گیری واقعی از ظرفیت نخبگان، قابلیت اجرا و امکان بهره‌برداری دستگاه اجرایی از نتایج، از مهم‌ترین معیار‌های ارزیابی طرح‌ها خواهد بود.

وی در پایان گفت: طرح شتاب می‌تواند حلقه اتصال نخبگان، دانشگاه و دستگاه اجرایی باشد؛ حلقه‌ای که در آن مسئله واقعی با اتکا به توان نخبگانی به یک راهکار علمی و عملیاتی و در نهایت به اقدام و اثرگذاری منتهی شود. این طرح گامی در جهت نقش‌آفرینی نتیجه‌محور نخبگان و بهره‌گیری از سرمایه علمی کشور برای ارائه راه‌حل‌های واقعی و حل مسائل اولویت دار جامعه است و می‌تواند نقش نخبگان در پیشرفت و جهش کشور را تقویت کند.

براساس این فراخوان، نخبگان باید طرح‌های پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری به بنیاد ملی نخبگان ارسال کنند.