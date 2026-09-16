رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان گفت: اختلاف میان دستگاه‌های دولتی نباید موجب تضییع حقوق مردم شود و در مواردی که اراضی با رعایت ضوابط قانونی واگذار و بهای آن پرداخت شده است، باید از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکل مردم استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مشکلات واگذاری اراضی شهرک ولیعصر بهرمان و پلاک ۲۸۶ کبوترخان گفت: اختلاف میان دستگاه‌های دولتی نباید موجب تضییع حقوق مردم شود و در مواردی که اراضی با رعایت ضوابط قانونی واگذار و بهای آن پرداخت شده است، باید از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکل مردم استفاده کرد.

حسین رمضانی‌زاده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان اظهار کرد: زمانی که یک دستگاه دولتی به نمایندگی از حاکمیت، زمینی را با رعایت ضوابط قانونی به مردم واگذار و وجه آن را نیز دریافت کرده است، نمی‌توان پس از گذشت سال‌ها از مردم خواست مجدداً برای همان زمین وجه پرداخت کنند.

وی افزود: شخصیت دولت واحد است و دستگاه‌های دولتی باید اختلافات و مشکلات مربوط به انتقال و تحویل اراضی را میان خود حل کنند و مردم نباید به دلیل تغییر متولی یا اختلاف میان دستگاه‌ها متضرر شوند.

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان با اشاره به مشکلات واگذاری اراضی پلاک ۲۸۶ کبوترخان گفت: در پی درخواست جمعی از اهالی، موضوع از سوی دستگاه قضایی پیگیری و بررسی‌های کارشناسی درباره نحوه واگذاری، مالکیت و وضعیت ثبتی اراضی انجام و گزارش آن در جلسه ارائه شد.

رمضانی‌زاده ادامه داد: بخشی از این اراضی در مقاطع مختلف از سوی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف واگذار شده است و باید سوابق واگذاری‌ها به‌صورت دقیق بررسی شود تا ضمن رعایت قوانین و صیانت از حقوق بیت‌المال، مشکلات مردم نیز برطرف شود.

وی درباره اراضی شهرک ولیعصر بهرمان نیز بیان کرد: بخشی از واگذاری‌های انجام‌شده در این منطقه مربوط به خانواده‌های معظم شهداست و باید با جدیت برای رفع مشکلات ثبتی و تعیین تکلیف اسناد این افراد اقدام شود.

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان تصریح کرد: اگر در واگذاری‌ها تخلفی صورت گرفته یا حقوق بیت‌المال تضییع شده باشد، دستگاه مربوطه باید پاسخگو باشد و موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود؛ اما در مواردی که مردم با رعایت ضوابط زمین را خریداری، وجه آن را پرداخت، تصرف و حتی برای آن پروانه ساخت دریافت و اقدام به احداث بنا کرده‌اند، باید از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکل آنان استفاده کرد.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی گفت: درخواست‌های مردم نباید به دلیل طولانی شدن فرآیند‌های اداری یا نبود پاسخگویی دستگاه‌ها بلاتکلیف باقی بماند و دستگاه مربوطه باید در صورت وجود مانع قانونی، موضوع را به‌صورت صریح و مستند اعلام و راهکار قانونی برای تعیین تکلیف ارائه کند.

رمضانی‌زاده با اشاره به ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان افزود: پیشنهاد می‌شود مشکلات واگذاری اراضی شهرک ولیعصر بهرمان در این شورا نیز مطرح شود تا با استفاده از ظرفیت آن، پس از سال‌ها مشکل مردم تعیین تکلیف شود و در صورت حل نشدن موضوع، فرآیند قضایی و رسیدگی در محاکم دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای قانون و صیانت از حقوق بیت‌المال اصل اساسی دستگاه قضایی است، اما در کنار آن باید از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم نیز استفاده شود تا حقوق دولت و مردم به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه، آخرین وضعیت اراضی شهرک ولیعصر بهرمان و پلاک ۲۸۶ کبوترخان از سوی مسئولان دستگاه‌های مرتبط بررسی و مقرر شد اقدامات لازم برای تعیین تکلیف مشکلات موجود و پیگیری موضوع در مراجع ذی‌ربط انجام شود.