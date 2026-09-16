پخش زنده
امروز: -
مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج زارچ، از اهدای ۱۵۰ بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با برگزاری رزمایش فاطمیه ۶ و در آستانه هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، ۱۵۰ بسته لوازمالتحریر به ارزش ۴ میلیارد ریال به همت گروههای جهادی بسیج سازندگی زارچ و حمایت ستاد فرماندهی امام خمینی (ره) آماده توزیع میان دانشآموزان نیازمند شد.
مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج زارچ با بیان این خبر گفت: این بستهها شامل کیف، دفتر، مداد، خودکار، مدادرنگی و دیگر لوازم مورد نیاز دانشآموزان است.
سرهنگ مطهری نسب افزود: ارزش مجموع این بستهها ۴ میلیارد ریال اعلام شده و قرار است تا پیش از بازگشایی مدارس، میان دانشآموزان نیازمند و افرادی که از قبل شناسایی و ثبتنام شدهاند، توزیع شود.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای کمک به تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان و حمایت از خانوادههای کمبرخوردار انجام شده است.