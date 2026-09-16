به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، چهارمین روز ازاین کنگره بنام ۲۱۰ شهید بسیج ورزشکاری مزین شده است.

کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری تا ۳۰ شهریورماه به کار خود ادامه می‌دهد و عموم مردم و خانواده‌های معظم شهدا می‌توانند با حضور در این رویداد بزرگ، با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.

امروز شهرستان کیار میزبان شرکت کنندگان در کنگره ملی بزرگداشت ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری است.