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مردم شهرستان فارسان میزبان شرکت کنندگان در کنگره ملی بزرگداشت ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، چهارمین روز ازاین کنگره بنام ۲۱۰ شهید بسیج ورزشکاری مزین شده است.
کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری تا ۳۰ شهریورماه به کار خود ادامه میدهد و عموم مردم و خانوادههای معظم شهدا میتوانند با حضور در این رویداد بزرگ، با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.
امروز شهرستان کیار میزبان شرکت کنندگان در کنگره ملی بزرگداشت ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری است.