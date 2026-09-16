به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه المسیره، محمد عبدالسلام رئیس هیئت ملی مذاکره کننده یمن گفت: به لطف خدا نیرو‌های مسلح قهرمان موفق شدند با سرنگون کردن جنگنده اف ۱۵ در آسمان مأرب ضربه‌ای دردناک به رژیم سعودی بزنند. سرنگون کردن جنگنده سعودی یک رسوایی بزرگ برای رژیم سعودی است؛ رژیمی که با دروغ پراکنی جهان را گمراه می‌کند و این توهم را در افکار عمومی به وجودمی آورد که به یمن حمله نمی‌کند.

محمد عبدالسلام رئیس هیئت ملی مذاکره کننده یمن گفت: سرنگونی جنگنده متخاصم سعودی ماهیت رژیم سعودی را برملا و دروغ بودن ادعا‌های آن را نمایان کرد؛ هرچند حمله سعودی‌ها به کشورمان نیاز به اثبات ندارد. عملیات سرنگون کردن جنگنده متخاصم سعودی حاوی پیام هشدار برای منطقه و جهان است تا نسبت به قربانی شدن در دام تبلیغات سیاه سعودی‌ها هوشیار باشند. این عملیات پربرکت تایید می‌کند توانمندی هوایی یمن افزایش یافته است، به گونه‌ای که به ارتقاء سطح حفاظت از حاکمیت ملی کمک می‌کند.

محمد عبدالسلام همچنین گفت: آسمان یمن تا ابد در دسترس نخواهد بود و به لطف خدا تلفات دشمن چندین برابر خواهد شد. خلبانان سعودی یا کسانی که برای پیوستن به صفوف آنان به خدمت گرفته شده‌اند، مراقب باشند، دفعات بعد ممکن است از پایگاه هایشان بلند شوند، اما به لطف خدا دیگر به پایگاه‌ها برنخواهند گشت. سرنوشت خلبانان یا کشته شدن است یا اسارت و به خلبانان سعودی اسیر شده ملحق می‌شوند که به علت بی اعتنایی رژیم سعودی مدت هاست که در اسارت مانده‌اند. رژیم سعودی خلبانانش را در اسارت نگه داشته است و نه فقط هیچ کاری برای آزاد کردنشان انجام نمی‌دهد، بلکه هرگونه معامله را برای آزادی اسرا پیچیده می‌کند.