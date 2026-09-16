به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه بازی‌ها، در این رقابت‌ها ۱۵ تیم حضور دارند که در ۴ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه تیم‌های اول و دوم راهی دور یک چهارم نهایی می‌شوند. تیم‌های حاضر در رده کمتر از ۲۳ سال (امید) هستند.

نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

گروه یک:

چهارشنبه ۲۵ شهریور:

تایلند - قرقیزستان

ژاپن - هنگ کنگ

گروه دو:

چهارشنبه ۲۵ شهریور:

ایران ۳ - ۱ امارات (ورزشگاه ویو در شهر کاریا - داور: سعدالله گلمرادی از تاجیکستان)

برای ایران پوریا شهرآبادی در دقیقه ۴۹، یوسف المرزوقی - گل به خودی مدافع امارات - در دقیقه ۵۳ و یوسف مزرعه ۸۸ گلزنی کردند و گل تیم امارات را منصور المنهالی در دقیقه ۵۷ وارد دروازه ایران کرد.



چین - کره شمالی

گروه سه:

تیم ازبکستان با ۳ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های کویت و ویتنام با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم فیلیپین بدون امتیاز چهارم است.

گروه چهار:

تیم‌های کره جنوبی (قهرمان دوره قبل) با ۳ و قطر بدون امتیاز اول و دوم هستند. در این گروه تیم عربستان نیز حضور دارد.



در فوتبال بازی‌های آسیایی که از سال ۱۹۵۱ سابقه برگزاری دارد و از سال ۲۰۰۲ به رده سنی کمتر از ۲۳ سال تغییر یافت، تیم کره جنوبی با ۶ قهرمانی، ۳ نایب قهرمانی و ۳ مقام سومی رکورد دار است و تیم‌های ایران با ۴ قهرمانی (۱۹۷۴، ۱۹۹۰، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲) ۲ نایب قهرمانی (۱۹۵۱ و ۶۶) و یک سومی (۲۰۰۶) در رده دوم و هند و میانمار با ۲ قهرمانی و یک سومی در رده سوم مشترک هستند.