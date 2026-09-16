همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، عملیات شستشو و پاکسازی پیاده‌رو‌های سطح شهر زارچ به ویژه مسیر‌های منتهی به مدارس توسط نیرو‌های خدمات شهری شهرداری زارچ در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شهردار زارچ با اشاره به اجرای این طرح، شستشوی پیاده‌رو‌ها بخشی از برنامه شهرداری با هدف ارتقای سطح نظافت معابر، بهبود منظر شهری و آماده‌سازی محیط پیرامون مدارس برای حضور دانش‌آموزان عنوان کرد.

صفری افزود: در این طرح تلاش شده است با هدایت آب شستشو به سمت باغچه‌ها، از هدررفت آن جلوگیری شده تا ضمن انجام عملیات نظافت، از ظرفیت این آب برای تأمین رطوبت مورد نیاز فضای سبز و آبیاری درختان نیز استفاده شود.

وی تأکید کرد: این عملیات در نقاط مختلف شهر ادامه خواهد داشت و آماده‌سازی مسیر‌های منتهی به مدارس نیز با توجه به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس، مورد توجه ویژه شهرداری قرار دارد.