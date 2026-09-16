به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا براعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، در راستای صیانت و حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از استمرار تصرفات غیرمجاز، نیرو‌های یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنجان با حضور در اراضی برنجگان، در خصوص اعمال تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع در سطح ۷۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی اقدام کردند.

بر این اساس، این اقدام در چارچوب وظایف قانونی یگان حفاظت و با هدف تثبیت و حراست از حقوق عمومی و جلوگیری از تعرض به عرصه‌های ملی اجرا شد.