

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما پرویز جعفری، در برنامه زنده «روی خط خبر» شبکه خبر، روزانه حدود ۸ تا ۹ هزار تن مرغ در کشور تولید می‌شود و در مقاطعی که تولید از نیاز بازار بیشتر باشد، ممکن است تولیدکنندگان ناچار به عرضه محصول کمتر از قیمت تمام‌شده شوند.



وی با بیان اینکه خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ منجمد با قیمت ۳۳۵ هزار تومان از ۲۳ شهریورماه آغاز شده است؛ گفت: این قیمت براساس هزینه‌های تولید تعیین شده و هدف از اجرای طرح، جلوگیری از زیان تولیدکنندگان و استمرار جوجه‌ریزی و تولید در دوره‌های بعد است.



مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه قیمت فعلی مرغ در خرده‌فروشی‌ها به‌طور میانگین حدود ۲۸۰ هزار تومان است، گفت: قیمت ۳۳۵ هزار تومان، کف قیمت مورد محاسبه برای جلوگیری از زیان تولیدکننده است و هزینه تمام‌شده تولید مرغ نیز حدود ۳۳۰ تا ۳۳۵ هزار تومان برآورد می‌شود.



جعفری هزینه نهاده‌های دامی، انرژی، نیروی کار، حمل‌ونقل، کشتار، بسته‌بندی و انجماد را از مؤلفه‌های مؤثر در قیمت تمام‌شده مرغ عنوان کرد و افزود: حمایت از تولیدکننده برای حفظ انگیزه جوجه‌ریزی و استمرار تولید انجام می‌شود تا در دوره‌های بعد با کاهش تولید و افزایش شدید قیمت مواجه نشویم.



وی پیش‌بینی کرد قیمت مرغ در بازار به‌تدریج به محدوده ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزار تومان برسد و گفت: میزان و زمان این تغییر به شرایط عرضه و تقاضا و میزان خرید مصرف‌کنندگان بستگی دارد.



تولید روزانه ۳۵۰۰ تن تخم‌مرغ



مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره وضعیت بازار تخم‌مرغ نیز گفت: روزانه حدود سه هزار و ۴۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود و قیمت این محصول در بازار به‌طور میانگین هر شانه حدود ۵۱۰ تا ۵۲۰ هزار تومان است.



جعفری افزود: در حال حاضر خرید حمایتی تخم‌مرغ در دستور کار نیست، اما اگر قیمت این محصول کاهش یابد و تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند، شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید حمایتی وارد بازار خواهد شد. همچنین در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت، امکان عرضه محصول منجمد برای تنظیم بازار وجود دارد.



وی با اشاره به وضعیت تجارت محصولات پروتئینی گفت: در حال حاضر واردات مرغ و تخم‌مرغ نداریم و کشور در تولید تخم‌مرغ خودکفا است. برای صادرات مرغ و تخم‌مرغ نیز برنامه‌ریزی شده و صادرات این محصولات به کشور‌های همسایه، عراق، افغانستان و کشور‌های حاشیه خلیج فارس انجام می‌شود.



جعفری میزان صادرات مرغ در ماه اخیر را حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن اعلام کرد و گفت: برنامه افزایش صادرات این محصول در دستور کار قرار دارد.



تولید سالانه یک میلیون تن گوشت قرمز



مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره بازار گوشت قرمز نیز اظهار کرد: هزینه تمام‌شده تولید گوشت قرمز حدود یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و قیمت عرضه متوسط آن در بازار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.



وی افزود: این قیمت مربوط به گوشت مخلوط است و انواع مختلف گوشت، از جمله فیله و محصولات فرآوری‌شده، قیمت متفاوتی دارند.



جعفری با بیان اینکه بازار گوشت قرمز به‌طور مستمر رصد می‌شود، گفت: هر زمان افزایش قیمت غیرمتعارف مشاهده شود، با افزایش عرضه در بازار رقابت ایجاد می‌کنیم و اجازه افزایش غیرمتعارف قیمت را نمی‌دهیم. همچنین در صورت زیان تولیدکنندگان، خرید حمایتی انجام خواهد شد.



وی ظرفیت تولید گوشت قرمز کشور را حدود یک میلیون تن در سال اعلام کرد و افزود: بیش از ۹۵ درصد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و کشور در تولید گوشت قرمز تا حد زیادی خودکفا است؛ با این حال برای شرایط احتمالی کمبود، واردات حدود ۱۰۰ هزار تن پیش‌بینی شده است.