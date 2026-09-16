روستا‌های ایران، ستون‌های نامرئی امنیت غذایی کشورمان هستند. در این میان برخی روستاییان مانند اهالی روستای آخی جهان آذرشهر، نبوغ و خلاقیت خود را به کار بسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مردم اخی جهان با فرآوری انواع میوه‌ها و تولید خشکبار، برای اقتصاد و کشاورزی استان ارزش افزوده تولید می کنند.

همه ساله جشنواره بزرگ آجیل و خشکبار در این روستا برگزار می‌شود که زبانزد خاص و عام است. شغل اکثر مردم روستای آخی جهان کشاورزی و دامداری است. محصولات عمده کشاورزی این روستا شامل گندم، جو، ذرت، انگور، گردو و سنجد است.