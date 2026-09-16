به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عادل پورمحبت، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: برداشت سیب‌زمینی از مردادماه شروع شده و همچنان در مزارع دشت اردبیل ادامه دارد.

وی با اشاره به سطح زیر کشت این محصول، گفت: امسال ۱۹ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز دشت اردبیل به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته بود که کشاورزان بیش از ۸۰ درصد محصول خود را برداشت کردند.

پورمحبت با اعلام پیش‌بینی تولید محصول، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم بیش از ۷۰۰ هزار تن سیب‌زمینی با کیفیت در مزارع استان اردبیل تولید و روانه بازار مصرف شود.

وی با اشاره به زمان پایان برداشت، افزود: ۲۰ درصد باقی‌مانده برداشت سیب‌زمینی نیز تا ۱۰ مهرماه انجام می‌شود تا شرایط برای آماده‌سازی زمین در کشت و زرع سال زراعی آینده فراهم آید.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به وضعیت بازار، بیان کرد: به هیچ وجه افزایش قیمتی را در بازار شاهد نیستیم و با عرضه محصول، قطعاً در روز‌های آینده قیمت به شرایط تعادل خواهد رسید و از طرفی، ما از حقوق تولیدکنندگان و بهره‌برداران نیز صیانت می‌کنیم.

وی با اشاره به ممنوعیت صادرات، افزود: برای تعادل‌بخشی به بازار داخلی، دولت صادرات سیب‌زمینی را ممنوع کرده تا با ذخیره‌سازی استراتژیک این محصول، بتوان شرایط مطلوبی را در تأمین نیاز بازار و عرضه و تقاضا فراهم کرد.

پورمحبت با اشاره به ذخیره‌سازی محصول، خاطرنشان کرد: ۸۰ هزار تن سیب‌زمینی نیز در سردخانه‌های استان ذخیره‌سازی شده تا در فصل زمستان به تناسب نیاز بازار، عرضه انجام شود تا با قیمت مناسب و تعادل‌بخشی به شرایط بازار، وضعیت بهتری را در فروش سیب‌زمینی شاهد باشیم.