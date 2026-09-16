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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: برای مدیت بهینه آب در بخش کشاورزی، سامانه های نوین آبیاری در ۶۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی استان با اعتبار بیش از ۱۰۵ همت اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، از دشتهای حاصل خیز پلدشت درآذربایجان غربی تا دشت مغان در استان اردبیل در ساحل رودخانه ارس قرار دارند این رود تنها یک رودخانه مرزی نیست بلکه رگ حیاتی کشاورزی شمالغرب ایران است.
رودخانه ارس، این ظرفیت ارزشمند مرزی، سالهاست در کنار مرزهای شمال غرب کشور جریان دارد ظرفیتی که با اجرای طرحهای مهار و ساماندهی آبهای مرزی، میتواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی، افزایش بهرهوری منابع آب و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
بیش از ۹۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل در حوزه آبریز ارس قرار دارد که سالانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی تولید و روانه بازار مصرف میشود.
قبل از اجرای طرحهای آبیاری نوین آب زیادی در روش آبیاری سنتی هدر میرفت
عباس احمد نژاد کار شناس جهاد کشاورزی میگوید: در روش سنتی آبیاری بیش از ۶۰ درصد آب کشاورزی هدر میرود یعنی بطور متوسط در هر هکتار حدود ده هزار متر مکعب آب مصرف میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در راستای استفاده بهینه از منابع آبی و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی، تجهیز اراضی کشاورزی به سامانههای نوین آبیاری از سال ۱۳۹۴ از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در اراضی کشاورزی استان آذربایجان غربی آغاز شده که گاهی راهبردی برای امنیت غذایی کشور است؛ و تاکنون از ۹۰ درصد پیشرفت اجرائی برخوردار میباشد.
محمد رضا اصغری خاطر نشان کرد: تا کنون بالای ۱۰۵ همت ( ۱۰۵ هزار میلیارد تومان) در اجرای این طرحها سرمایه گذاری شده است که حدود ۶۱ هزار و ۵۰۰ هکتار را تحت پوشش آبیاریهای نوین قرار میدهد که ۵۰ درصد از شبکههای فرعی زهکشی آبیاری شمال و شمال غرب کشور در شهرستان مرزی پلدشت اجراء میشود.
سامر اسدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت گفت: حدود سی هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به سیستمهای نوین آبیاری مجهز میشوند که تاکنون ۹۰ درصد اجرای این طرح به پایان رسیده است
فرماندار شهرستان پلدشت گفت: با تبدیل اراضی سنتی به سیستمهای نوین آبیاری سرمایه گذاریهای خوبی در بخش کشاورزی شهرستان اتفاق افتاده است
رعنا قربانی خاطر نشان کرد: بیش از ۳۰ طرح در حوزه کشاورزی و دامپروری از طرف سرمایه گذاران بخش خصوصی با اعتبار ۳ هزار میلیارد تومان در شهر ستان پلدشت اجراء شده است.
مدیریت صحیح منابع آب، کاهش هدررفت، توسعه آبیاری نوین و تأمین آب مطمئن برای بخش کشاورزی از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرحهاست؛ طرحهایی که علاوه بر افزایش تولید، میتوانند به ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد روستایی نیز کمک کنند.
با بهره برداری از این طرحها علاوه بر اینکه جهشی چشمگیر در تولید انواع محصولات کشاورزی در استان اتفاق خوواهد افتاد زمینه اشتغال برای ۳۲ هزار نفر نیز فراهم خواهد شد.