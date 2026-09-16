رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با تأکید بر اینکه وقوع ال‌نینو به معنای پربارشی قطعی در ایران نیست، گفت: کشور باید خود را برای هر دو سناریوی افزایش بارش و تشدید خشکسالی آماده کند.

ال‌نینو قطعی است، اما پربارشی نه

ال‌نینو قطعی است، اما پربارشی نه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، احد وظیفه، با اشاره به پیش‌بینی شکل‌گیری یک ال‌نینوی شدید و قوی گفت: این پدیده به‌صورت غیرمستقیم بر ایران اثر می‌گذارد و می‌تواند موجب تغییرات بین‌فصلی شود.

وی با اعلام اینکه پیش‌بینی‌ها از شکل‌گیری ال‌نینوی شدید و قوی حکایت دارد، افزود: ایران تاکنون چهار دوره ال‌نینو را تجربه کرده و امسال به احتمال زیاد پنجمین ال‌نینو را تجربه خواهد کرد.

رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، با بیان اینکه پدیده ال‌نینو بیشتر در پاییز رخ می‌دهد، گفت: در شرایط زمستان تغییر محسوسی ایجاد نمی‌کند.

وظیفه افزود: پاییز و زمستان گرم‌تری پیش رو داریم و ممکن است در ذخایر برف برای تابستان با مشکل مواجه شویم.

وی تأکید کرد: ال‌نینو مساوی با پربارشی نیست و باید کشور هم برای افزایش بارش‌ها و هم برای خشکسالی آماده باشد.

رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: فلات مرکزی کشور ششمین سال خشکسالی را تجربه می‌کند و با توجه به اینکه ال‌نینو ممکن است به جای پربارشی، سبب خشکسالی شود، احتمال تشدید شرایط کم‌آبی در کشور وجود دارد.