پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با تأکید بر اینکه وقوع النینو به معنای پربارشی قطعی در ایران نیست، گفت: کشور باید خود را برای هر دو سناریوی افزایش بارش و تشدید خشکسالی آماده کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، احد وظیفه، با اشاره به پیشبینی شکلگیری یک النینوی شدید و قوی گفت: این پدیده بهصورت غیرمستقیم بر ایران اثر میگذارد و میتواند موجب تغییرات بینفصلی شود.
وی با اعلام اینکه پیشبینیها از شکلگیری النینوی شدید و قوی حکایت دارد، افزود: ایران تاکنون چهار دوره النینو را تجربه کرده و امسال به احتمال زیاد پنجمین النینو را تجربه خواهد کرد.
رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، با بیان اینکه پدیده النینو بیشتر در پاییز رخ میدهد، گفت: در شرایط زمستان تغییر محسوسی ایجاد نمیکند.
وظیفه افزود: پاییز و زمستان گرمتری پیش رو داریم و ممکن است در ذخایر برف برای تابستان با مشکل مواجه شویم.
وی تأکید کرد: النینو مساوی با پربارشی نیست و باید کشور هم برای افزایش بارشها و هم برای خشکسالی آماده باشد.
رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: فلات مرکزی کشور ششمین سال خشکسالی را تجربه میکند و با توجه به اینکه النینو ممکن است به جای پربارشی، سبب خشکسالی شود، احتمال تشدید شرایط کمآبی در کشور وجود دارد.