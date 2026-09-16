حماسه شب‌های ایستادگی و اقتدار در مازندران با عبور از ایستگاه دویستم بار دیگر ثابت کرد اتحاد و انسجام ملی هرگونه تهدید استکباری را به شکست می‌کشاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تجمعات شبانه مردم ولایت‌مدار مازندران که اکنون به شب دویستم خود رسید، روایتی ماندگار از اتحاد و انسجام ملی است. این حضور مستمر در سنگر خیابان، پیامی روشن به جهانیان است که ریشه در ایمان و فرهنگ اصیل ایرانی دارد و نشان می‌دهد که ملت ایران، یک کلمه واحد را سرلوحه قرار داده است: وحدت

شرکت‌کنندگان در این تجمعات حماسی تأکید کردند که فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های گسترده، نه تنها باعث تضعیف اراده‌ها نشده، بلکه تبدیل به سدی محک برای اثبات ایمان و اقتدار مضاعف در مسیر دفاع از حاکمیت ملی شده است.

مردم ولایت‌مدار مازندران نیز در هم‌صدایی با هموطنان خود در سراسر کشور، با فریاد وحدت و ایمان، بر پیروزی نهایی میدان تأکید کردند. این همبستگی ملی، نمادی از یک ملت یکپارچه است که در برابر هر توطئه‌ای، با تکیه بر ایمان و اصالت فرهنگی، سدی نفوذناپذیر در برابر توطئه های دشمنان می‌سازد.

گزارش از حمزه پور: