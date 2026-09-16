دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت بخش خصوصی در ساختار مدیریتی مناطق آزاد، از پیگیری برای فراهم‌سازی عضویت نمایندگان بخش خصوصی در هیئت مدیره مناطق آزاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسین فروزان در نشست با جمعی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش، بر ظرفیت گسترده بخش خصوصی در مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: حل مسائل مناطق آزاد بدون مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست و بخش خصوصی باید جدی‌تر در عرصه‌های مختلف، برای شناسایی مسائل و ارائه راهکار‌های اجرایی ورود کند.

او با اشاره به تجربه و ظرفیت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش، افزود: فعالان اقتصادی علاوه بر طرح مسائل و موانع موجود، می‌توانند در ارائه راهکار و فرایند تصمیم‌سازی نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

فروزان بر ضرورت تقویت ارتباط بدنه کارشناسی و مدیریتی مناطق آزاد و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: تعامل مستمر و شکل‌گیری گفت‌وگویی مؤثر بخش خصوصی و دبیرخانه می‌تواند مسیر رسیدگی به مسائل و رفع موانع را کوتاه‌تر و عملیاتی‌تر کند.

پیگیری عضویت بخش‌خصوصی در هیئت‌ مدیره مناطق آزاد

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت بخش خصوصی در ساختار مدیریتی مناطق آزاد، از پیگیری‌های انجام‌شده برای فراهم‌سازی امکان عضویت نمایندگان بخش خصوصی در هیئت‌ مدیره سازمان‌ مناطق آزاد خبر داد.

فروزان، این اقدام را در راستای تقویت نقش بخش خصوصی در فرایند‌های تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از ظرفیت فعالان اقتصادی برای مدیریت و حل مسائل مناطق آزاد دانست.

تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی مشکلات مناطق آزاد

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نشست با جمعی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش، بر ضرورت ایجاد ساختاری مشخص برای جمع‌آوری، دسته‌بندی و اولویت‌بندی مسائل فعالان اقتصادی کیش تأکید شد.

در این نشست مقرر شد کارگروهی برای بررسی مشکلات و تدوین راهکار‌های پیشنهادی در انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش تشکیل شود تا با شناسایی دقیق مسائل و موانع موجود، پیشنهاد‌های بخش خصوصی را نیز تدوین و برای بررسی و پیگیری در اختیار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد قرار دهد.

مقرر شد با هدف جلوگیری از انباشت مسائل و تسریع در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا، نشست‌های مستمر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ادامه یابد و موضوعات مطرح‌شده در چارچوب فرایندی مشخص تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.