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استاندار کرمان در جریان سفر به جنوب استان، از روند احداث منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در محدوده پل بهادرآباد و نزدیکی روستای رضاآباد از توابع شهرستان رودبار جنوب بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ استاندار کرمان صبح چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، در جریان سفر به جنوب استان، از روند احداث منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در محدوده پل بهادرآباد و نزدیکی روستای رضاآباد از توابع شهرستان رودبار جنوب بازدید کرد.
محمدعلی طالبی در حاشیه این بازدید گفت: شاخصترین عملکرد این منطقه، ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در چشمانداز اجرای کامل طرحهای این منطقه است.
وی با اشاره به تصویب نهایی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در هیئت دولت در پایان سال گذشته اظهار کرد: پس از انجام مراحل تصویب و فراهم شدن مقدمات، روند اجرایی این منطقه در حال پیگیری است.
استاندار کرمان افزود: با پیگیری سرمایهگذاران، عملیات نقشهبرداری و تهیه طرح جامع منطقه انجام شده و عملیات حصارکشی منطقه ویژه جازموریان نیز به زودی آغاز خواهد شد.
طالبی ادامه داد: مقدمات لازم برای آغاز طرحهای اقتصادی پیشبینیشده در این محدوده در حال انجام است و امیدواریم در کمترین فرصت، با ایجاد شرایط لازم و با حضور مقامات کشوری، فعالیت منطقه بهصورت رسمی آغاز شود.
وی منطقه ویژه جازموریان را دارای نقش بسیار تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی جنوب استان دانست و گفت: اجرای کامل طرحهای این منطقه میتواند در اقتصاد منطقه و ارتقای معیشت مردم جنوب استان نقشآفرین باشد.
استاندار کرمان در پایان بر نقش ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در چشمانداز اجرای کامل طرحهای منطقه ویژه اقتصادی جازموریان تأکید کرد.
محمدعلی طالبی در این بازدید، در جریان آخرین اقدامات انجامشده برای راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان و توسعه زیرساختهای آن قرار گرفت.
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جازموریان تدوین و بررسی شده و اقدامات اولیه برای تجهیز کارگاه نیز انجام گرفته است.
همچنین براساس برنامهریزیهای انجامشده، عملیات دیوارکشی محدوده منطقه ویژه اقتصادی جازموریان طی سه تا چهار ماه آینده آغاز خواهد شد.
منطقه ویژه اقتصادی جازموریان با هدف فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در جنوب استان کرمان در حال احداث و پیگیری است.