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سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: شما مردم با ۲۰۰ شب ایستادگی محاسبات دشمن را برهم زدید و نیروهای مسلح هم تا آخرین قطره خون از ایران دفاع میکنند
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ متن پیام سخنگوی ارشد نیروهای مسلح بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف، غیور و بصیر ایران اسلامی، سلام و درود پروردگار متعال بر همت و غیرت بیبدیل و بینظیر شما.
تاریخ پرافتخار سرزمین و ملت تاریخساز ایران سرافراز همواره گواه بوده است که قدرت واقعی این کشور و نیروهای مسلح قدرتمند و شکستناپذیرش، بیش از هر تجهیزات و سلاحی، ریشه در ایمان، وحدت و حمایت بیدریغ ملت دارد.
حضور آگاهانه، حماسی و مستمر شما در دویست شب ایستادگی در خیابانها و میدانهای کشور، نه تنها نمایش اقتدار و غیرت ملی در برابر چشم جهانیان و دشمنان و بدخواهان این سرزمین مقدس بود، بلکه به مثابه دژی مستحکم، پشتوانه روحی و عملی فرزندان رزمنده و سربازان جانبرکف شما در دفاع از ایران عزیز است.
فرماندهان و آحاد رزمندگان مقتدر نیروهای مسلح گرمای حضور و طنين شعارهای ولایتمدارانه و حماسی شما را برترین سرمایه و انگیزه برای صیانت از آسمان، دریا و خاک مقدس و پاک ایران عزیز میدانند.
شما با این ایستادگی بینظیر، معادلات و محاسبات دشمن را برهم زدید و به همگان ثابت کردید که پیوند امت با ولایت و فرزندان مدافع خویش در نیروهای مسلح، گسست ناپذیر و ابدی است. یکایک شما مردم باایمان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و غیور مردان و زنان قهرمان، به تعبیر قائد شهید امت همان ملت مبعوث شدهای هستید که امنیت کشور را، به تبعيت از رهبر عزیزمان با حضور پر صلابت خویش بیمه کردهاید.
فرزندان شما در نیروهای مسلح اطمینان میدهند که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس، پاسدار امنیت، عزت و اقتدار این میهن سرافراز باشند و از حقوق مشروع و قانونی شما در برابر دشمنان جنایتکار و کودککش، بهویژه آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی، دفاع نمایند.
سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران