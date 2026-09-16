به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این مانور تمرینی ، کادر مدرسه با اجرای برنامه‌های مختلف، آمادگی خود را برای استقبال از دانش‌آموزان و آغاز سال تحصیلی جدید به نمایش گذاشتند.

ایجاد فضای بانشاط، تقویت روحیه همدلی و فراهم کردن زمینه‌ای مناسب برای حضور پرشور دانش‌آموزان از مهم‌ترین اهداف این برنامه عنوان شد.

محمد کرمانی، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: در سال تحصیلی پیش‌رو، حدود ۱۲۴ هزار دانش‌آموز در ۹۳۰ مدرسه دولتی و غیردولتی استان، با همراهی ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر از معلمان و کارکنان آموزش و پرورش فعالیت آموزشی و پرورشی خود را دنبال خواهند کرد.

کرمانی تاکید کرد: تلاش مجموعه آموزش و پرورش بر ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و ارائه محتوای بهتر و اثربخش‌تر به دانش‌آموزان متمرکز است تا سال تحصیلی جدید با انگیزه، نشاط و امید بیشتری آغاز شود.

معلمان در این برنامه با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در ساختن آینده کشور، از امیدبخشی، انگیزه‌آفرینی و ایجاد فضایی شاد و پویا برای دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید سخن گفتند و دانش‌آموزان هم با حضور پرشور در برنامه‌های جمعی، اجرای فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی، ورزشی و نمایش شور و نشاط خود، به استقبال سال تحصیلی جدید رفتند.