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شورای گسترش آموزش عالی با پذیرش قطعی دانشجو در مقطع کارشناسیارشد رشتههای «جامعهشناسی تاریخی» و «مهندسی عمران گرایش محیطزیست» به شیوه آموزشی-پژوهشی در دانشگاه گیلان موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در حوزه علوم انسانی، در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳، با پذیرش قطعی دانشجو در رشته «جامعهشناسی تاریخی» به شیوه آموزشی-پژوهشی موافقت شد.
گفتنی است؛ دانشگاه گیلان در این رشته تنها دانشگاه پذیرنده دانشجو در کشور خواهد بود. با این مصوبه، گروه علوماجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی اکنون با بهرهگیری از یک رشته در مقطع کارشناسی، سه رشته-گرایش در مقطع کارشناسیارشد و یک رشته-گرایش در مقطع دکتری تخصصی به فعالیت خود ادامه میدهد.
همچنین در حوزه مهندسی، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴، با پذیرش قطعی دانشجو در مقطع کارشناسیارشد رشته «مهندسی عمران گرایش محیطزیست» به شیوه آموزشی-پژوهشی موافقت نمود.
یادآوری می شود؛ پذیرش در این رشته پیش از این در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ بر اساس مجوز «یکبار پذیرش» انجام شده بود که اکنون با این مصوبه، روند پذیرش در آن به صورت قطعی تداوم مییابد.
با این پیشرفت، گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان اکنون دارای یک رشته در مقطع کارشناسی، پنج رشته-گرایش در مقطع کارشناسیارشد و سه رشته-گرایش در مقطع دکتری است.