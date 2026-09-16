تیم‌های ملی زنان و مردان کشورمان برای حضور در المپیاد جهانی شطرنج ۲۰۲۶، عازم شهر سمرقند ازبکستان شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، چهل و ششمین دوره المپیاد جهانی شطرنج ۲۵ شهریور تا ۵ مهر در سمرقند ازبکستان برگزار می‌شود و ایران با دو تیم زنان و مردان در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

تیم ملی زنان ایران با ترکیب مبینا علی‌نسب، ملیکا محمدی، آنوشا مهدیان، میترا اصغرزاده و پروا بهزاد نظیف در این دوره از مسابقات شرکت می‌کند. در بخش مردان نیز محمدامین طباطبایی، بردیا دانشور، مهدی غلامی، رضا مهدوی و آرش داغلی پنج شطرنج‌باز اعزامی ایران هستند.

المپیاد جهانی شطرنج یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تیمی این رشته در جهان است که تیم‌های ملی کشور‌های مختلف در بخش زنان و مردان برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت می‌کنند. بازی‌ها هر روز از ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی سمرقند (۱۳:۳۰ به وقت تهران) آغاز می‌شوند.