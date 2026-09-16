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مالخر لوازم و تأسیسات مرکز صنایعدستی زندهیاد احمد ادیب در یک عملیات مشترک با عوامل انتظامی استان اصفهان دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراثفرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گفت: در سرقت از مجموعه فرهنگی و آموزش صنایعدستی زندهیاد احمد ادیب واقع در آرامستان تخت فولاد اصفهان، این موضوع در دستور کار مأموران یگان حفاظت و عوامل انتظامی استان قرار گرفت.
علی قربان پور با اشاره به اجرای عملیات مشترک و فنی در ۲۴ ساعت گفت: با کشف مقدار زیادی از اموال سرقت شده از مالخر و تشکیل پرونده در این خصوص، متهم پس از برگرداندن اموال سرقتی به همان مرکز، برای اجرای مراحل قانونی به مراجع انتظامی و قضایی معرفی شد.