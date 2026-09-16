به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گفت: در سرقت از مجموعه فرهنگی و آموزش صنایع‌دستی زنده‌یاد احمد ادیب واقع در آرامستان تخت فولاد اصفهان، این موضوع در دستور کار مأموران یگان حفاظت و عوامل انتظامی استان قرار گرفت.

علی قربان پور با اشاره به اجرای عملیات مشترک و فنی در ۲۴ ساعت گفت: با کشف مقدار زیادی از اموال سرقت شده از مالخر و تشکیل پرونده در این خصوص، متهم پس از برگرداندن اموال سرقتی به همان مرکز، برای اجرای مراحل قانونی به مراجع انتظامی و قضایی معرفی شد.