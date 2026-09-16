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مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: حجم سوختن گازهای مشعل که در سال ۱۴۰۳ روزانه حدود ۲۷ میلیون مترمکعب بود، اکنون به ۲۲.۲ میلیون مترمکعب کاهش یافته و با اجرای طرحهای در دست اقدام، تا پایان امسال به حدود ۸.۶ میلیون و تا پایان سال ۱۴۰۶ به ۴.۵ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد منصوری جمعآوری گازهای مشعل را یکی از مهمترین اولویتهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و صنعت نفت دانست و افزود: این برنامه در قالب طرحهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در حال اجراست.
وی با اشاره به روند کاهش سوزاندن گازهای مشعل گفت: میانگین سوختن گازهای مشعل در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از حدود ۲۷ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۴۰۳ اکنون به ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب در روز رسیده است.
مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب افزود:با تکمیل طرحهای مرتبط با شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، میزان سوختن گازهای مشعل باز هم کاهش خواهد یافت، هرچند دستیابی به صفر مطلق از نظر فنی و عملیاتی امکانپذیر نیست.
منصوری از اجرای طرح بهسازی و ساخت تأسیسات جمعآوری گازهای مشعل با سرمایهگذاری یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از سوی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس خبر داد و گفت: این طرح شامل ۲۷ طرحفرعی در مناطق مختلف عملیاتی است.
وی با بیان اینکه در مجموع ۲۶۹ مشعل در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب وجود دارد، افزود: از این تعداد، ۱۱۲ مشعل فعال هستند که همزمان با بهرهبرداری از طرحهای جمعآوری گازهای همراه، بهتدریج از چرخه خارج و خاموش خواهند شد.
مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب همچنین به طرح جامع مزایده گازهای مشعل اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح ۳۹ بسته کاری از اهواز تا بیبیحکیمه تعریف شده که با تکمیل آنها در مجموع روزانه ۵۰۴ میلیون فوتمکعب گاز همراه جمعآوری خواهد شد.
منصوری درباره آخرین وضعیت این بستهها افزود: تاکنون ۶ بسته کاری به بهرهبرداری رسیده و روزانه ۷۸ میلیون فوتمکعب گاز از طریق آنها جمعآوری میشود. همچنین ۱۷ بسته در حال اجراست که پس از تکمیل، ظرفیت جمعآوری روزانه ۱۹۷ میلیون فوتمکعب گاز را فراهم میکند.
وی گفت: ۱۶ بسته کاری دیگر نیز واگذار شده و در مرحله عقد قرارداد قرار دارند که با اجرای آنها روزانه ۱۹۰ میلیون فوتمکعب گاز جمعآوری خواهد شد. همچنین چهار بسته کاری دیگر با ظرفیت جمعآوری روزانه ۳۹ میلیون فوتمکعب در مرحله واگذاری قرار دارند.
مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ادامه از اجرای دو طرح بلندمدت جمعآوری گازهای همراه با سرمایهگذاری شرکتهای پتروشیمی خبر داد و افزود: طرح جمعآوری گازهای مشعل از سوی پتروشیمی مارون با هدف جمعآوری روزانه بیش از ۵ میلیون مترمکعب گازهای مشعل در میدانهای اهواز و مارون در حال اجراست.
به گفته منصوری، این طرح تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با تکمیل آن، روزانه حدود ۵۹۳ میلیون فوتمکعب از گازهای ارسالی به مشعل جمعآوری خواهد شد.
وی پیشبینی کرد طرح جمعآوری گازهای مشعل پتروشیمی مارون در نیمه نخست سال ۱۴۰۷ به بهرهبرداری کامل برسد.