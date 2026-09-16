در آستانه سال تحصیلی جدید و بازرسی از ۵۰ مرکز فروش نوشت افزار در هرمزگان، تاکنون تخلفی مشاهده نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ مجید زارع زاده مدیرکل استاندارد هرمزگان به ادامه بازرسی‌ها از مراکز فروش نوشت افزار اشاره کرد و گفت: در اجرای این طرح دو گروه بازرسی با حضور در واحد‌های عرضه نوشت افزار، محصولات مشمول استاندارد اجباری را بررسی می‌کنند.

بازرس استاندارد هرمزگان هم گفت: در این بازرسی‌ها نشان استاندارد، مشخصات تولیدکننده و کد ۱۰ رقمی نوشته شده بر روی محصولات بررسی و اعتبار پروانه استاندارد کالا پیگیری می‌شود.

شهباز شریفی گفت: نشان استاندارد بیانگر رعایت الزامات و قانون‌های تعیین شده برای تولید محصول است و شهروندان می‌توانند با بررسی آن، اطمینان بیشتری بدست آورند.

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بازرس استاندارد هرمزگان از شهروندان خواست هنگام خرید نوشت‌افزار و برای اطمینان از اعتبار نشان استاندارد، کد ۱۰ رقمی را به سرشماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده کالا‌های بدون نشان استاندارد یا موارد مشکوک، موضوع را به اداره استاندارد گزارش دهند.

بازرسی از مراکز فروش نوشت افزار تا نیمه نخست مهرماه ادامه دارد.





