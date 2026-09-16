پنیر لیقوان، تنها یک محصول لبنی نیست، روایت پیوند طبیعت سهند، دامداری، دانش بومی و تلاش نسلها از تولیدکنندگان است، طعمی که نام لیقوان را به یکی از شناخته شده ترین نام‌ها در صنعت پنیر ایران تبدیل کرده است.

پنیر لیقوان، روایت پیوند طبیعت سهند، دامداری، دانش بومی

پنیر لیقوان، روایت پیوند طبیعت سهند، دامداری، دانش بومی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، پنیر لیقوان به عنوان یکی از نماد‌های مهم و اصلی لبنی استان از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری غذا در استان و کشور محسوب می‌شود.

این محصول لبنی خوشمزه حاصل زحمات مردم خوش ذوق روستای لیقوان واقع در دامنه‌های سرسبز و خنک کوه سهند در نزدیکی شهر تبریز است.

این پنیر خوش‌طعم در منطقه‌ای که طبیعت بکر، مراتع غنی و آب گوارا، همگی در کنار یکدیگر شرایطی کم‌نظیر برای تولید محصولی با کیفیت جهانی فراهم آورده‌اند تولید می‌شود.

مهمترین و اصلی‌ترین ماده در تهیه پنیر لیقوان اصیل، شیر تازه گوسفندی است که اساس طعم، بافت و کیفیت این پنیر سنتی را تشکیل می‌دهد. این شیر باید به‌صورت خام و کامل مورد استفاده قرار گیرد (نه پاستوریزه)، تا ویژگی‌های طبیعی آن از جمله طعم اصیل، بافت لطیف و ارزش تغذیه‌ای بالا به‌طور کامل در پنیر نهایی حفظ شود.