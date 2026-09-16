به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دویستمین شب ایستادگی و مقاومت مردم بیرجند با سخنرانی حجت الاسلام حسن ملک محمدی، مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، امشب در میدان اجتماعات شهید آیت الله رئیسی بیرجند برگزار می‌شود.

این اجتماعات پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

دویست شب حضور مستمر، باشکوه و بی نظیر مردم در صحنه، روایت ایستادگی، وفاداری و عهد ناگسستنی ملتی است که در بزنگاه‌های تاریخی، پای کار انقلاب و آرمان‌های بلند امام خمینی و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیهما) ایستاده است.

این حضور مستمر در متن «جنگ تحمیلی رمضان»، به یکی از کم‌سابقه‌ترین جلوه‌های کنش جمعی، همبستگی ملی و تاب‌آوری جامعه ایرانی تبدیل شده است، حضوری که نشان داد تهدید خارجی و فشار‌های همه‌جانبه دشمن در بسیاری از عرصه‌ها به بازآفرینی عشق به ایران به‌مثابه امر مشترک و فراگیر و تبدیل تهدید به کنشگری اجتماعی انجامیده است.

همزمانی دویستمین شب اجتماعات با تداوم مقاومت ملت‌های آزاده و پیروزی‌های راهبردی جبهه مقاومت، به‌ویژه ایستادگی ملت مقاوم یمن و انصارالله سرافراز، بار دیگر این حقیقت را آشکار می‌سازد که اراده ملت‌ها، هنگامی که با «اتحاد مقدس» همراه شود، می‌تواند تهدید و فشار را به فرصت بازسازی قدرت تبدیل کند و از این منظر، حضور مردم ایران در این شب تاریخی، تجدید پیمان با شهیدان و مدافعان وطن و اعلام همبستگی با جبهه مقاومت و آرمان مشترک ملت‌های آزاده برای عزت، استقلال و رهایی از سلطه است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت یاد و نام امام راحل، امام مجاهد شهید و شهدای سرافراز ایران و مقاومت و تجلیل از مجاهدت مدافعان وطن، از مردم بصیر، مؤمن، آگاه و مقاوم خراسان جنوبی دعوت می‌کند در دویستمین شب اجتماعات سراسری، با حضور هوشمندانه و پرشور خود در میادین و عرصه‌های عمومی سراسر استان، این حماسه دویست‌شبه را به جلوه‌ای ماندگار از همبستگی و انسجام ملی تبدیل کرده و با تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و پاسداشت یاد شهیدان، بار دیگر نشان دهند که ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز، منسجم، هوشیار و ایستاده است.