به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی بیان کرد: این تیم‌های عملیاتی، عملیات پایش، لایروبی و شست و شوی شبکه فاضلاب را انجام می‌دهند و در راستای افزایش آمادگی شبکه و پیشگیری از بروز گرفتگی، تاکنون ۵۳۸ هزار و ۹۵۰ متر از شبکه فاضلاب لایروبی و شست و شو شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۴۱ هزار و ۵۸۴ فقره حوضچه آدم‌رو فاضلاب لایروبی و شست‌وشو شده و این عملیات با اولویت نقاط حساس و شبکه‌های دارای احتمال گرفتگی، همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز با اشاره به آماده‌باش نیرو‌های عملیاتی گفت: تیم‌های بهره‌برداری و امدادی شرکت به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش شبکه هستند و در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم برای رفع گرفتگی و اختلال در شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

عبیداوی با تاکید بر تفکیک وظایف دستگاه‌های اجرایی در حوزه آب‌های سطحی تصریح کرد: هدایت و دفع آب‌های سطحی در حیطه وظایف دستگاه‌های خدمات شهری و شهرداری است و شرکت آب و فاضلاب اهواز در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های موجود، به‌عنوان دستگاه همراه و همیار، همکاری لازم را برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی انجام می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: شبکه فاضلاب برای جمع‌آوری و دفع فاضلاب طراحی شده و استفاده از ظرفیت این شبکه برای کمک به مدیریت روان‌آب‌های سطحی در چارچوب ظرفیت‌ها و امکانات موجود و در راستای همکاری با دستگاه‌های متولی صورت می‌گیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اهواز همچنین از شهروندان خواست در زمان بارندگی از برداشتن درپوش حوضچه‌های فاضلاب خودداری کنند چرا که این اقدام می‌تواند ضمن ایجاد خطر برای شهروندان، موجب ورود پسماند و حجم قابل توجهی از آب‌های سطحی به شبکه و ایجاد گرفتگی و اختلال در عملکرد آن شود.