

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،حمیدرضا کریمی، امحا ۳۰۹ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز، بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در برخورد با مصادیق «تضییع حقوق عامه» و «اخلال در نظام اقتصادی و توزیع انرژی» تأکید کرد.

کریمی در تشریح ابعاد حقوقی این عملیات بیان کرد: استفاده غیرمجاز از انشعابات برق برای استخراج رمزارز، علاوه بر اینکه مصداق بارز سرقت انرژی و اتلاف منابع ملی است، موجبات اخلال در شبکه توزیع برق سراسری و ایراد خسارت به زیرساخت‌های عمومی را فراهم می‌آورد. از منظر قضایی، این اقدامات تحت عنوان "استفاده غیرمجاز از انشعابات، مستوجب مجازات‌های قانونی است.

وی افزود: دادسرای مرکز استان کرمانشاه در راستای انجام وظایف ذاتی خود در صیانت از حقوق بیت‌المال و با استناد به قوانین جاری کشور در حوزه بهره‌برداری غیرمجاز از انرژی، دستورات قضایی لازم را جهت شناسایی، توقیف و در نهایت امحا تجهیزات مکشوفه صادر نمود تا ضمن پیشگیری از تکرار جرم، بازدارندگی لازم در برخورد با متخلفان ایجاد شود.



دادستان مرکز استان کرمانشاه با اشاره به اینکه استخراج رمزارز بدون اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح، فعالیت غیرقانونی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در مواجهه با مفسدین اقتصادی و کسانی که با سودجویی‌های شخصی، پایداری شبکه توزیع برق استان را با مخاطره مواجه می‌کنند، هیچ‌گونه مسامحه‌ای نخواهد داشت و پرونده‌های قضایی تشکیل شده در این زمینه با سرعت و دقت در شعب ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

کریمی از شهروندان خواست با توجه به اهمیت تأمین پایدار انرژی برای مصارف خانگی و صنعتی، در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرمجاز، موضوع را از طریق مراجع انتظامی یا سامانه گزارشات مردمی شرکت توزیع برق اعلام نمایند تا اقدامات قانونی لازم جهت حفظ امنیت شبکه برق و صیانت از حقوق عمومی صورت پذیرد.