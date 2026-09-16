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سفیر جمهوری تاجیکستان از تأسیس خانه فناوری مشترک ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه خبر داد و تأکید کرد: این مرکز میتواند زمینه حضور و فعالیت شرکتهای دانشبنیان و فناور ایرانی در تاجیکستان و توسعه تبادلات فناوری میان دو کشور را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نظامالدین زاهدی در دیدار و گفتوگو با رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، با اشاره به سابقه روابط ایران و تاجیکستان، این دوره را نماد همکاری و همیاری میان دو ملت دانست و افزود: توسعه همکاریهای فنی، تخصصی و فناورانه از اولویتهای مهم روابط آینده دو کشور خواهد بود.
سفیر تاجیکستان با اشاره به ظرفیتهای مورد نیاز این کشور، حوزههای هوش مصنوعی، ماشینسازی، صنایع معدنی و فناوریهای نوین را از مهمترین زمینههای همکاری مشترک با جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: ایجاد «خانه فناوری مشترک ایران و تاجیکستان» در دوشنبه میتواند بستری برای حضور شرکتهای فناور ایرانی، انتقال دانش و شکلگیری پروژههای مشترک باشد.
وی همچنین با اشاره به پیوندهای فرهنگی و تاریخی میان دو کشور، بر اهمیت توسعه ارتباطات میان شهرهای ایران و تاجیکستان تأکید کرد و با یادآوری روابط خواهرخواندگی تبریز و خجند، تبریز را دارای جایگاهی ویژه در نگاه مردم تاجیکستان دانست.
معرفی ظرفیتهای فناورانه آذربایجان شرقی برای همکاری با تاجیکستان
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز در این دیدار، با تشریح ظرفیتهای علمی، صنعتی و فناورانه استان، آمادگی این مجموعه را برای توسعه همکاریهای مشترک با تاجیکستان اعلام کرد.
وی با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی، معدنی و دانشگاهی کشور، اظهار کرد: وجود دانشگاههای معتبر، صنایع بزرگ، شرکتهای دانشبنیان، واحدهای فناور و زیرساختهای حمایتی پارک علم و فناوری، ظرفیت مناسبی برای شکلگیری همکاریهای فناورانه میان دو طرف ایجاد کرده است.
آزیتا بلالی اسکویی با معرفی توانمندیهای شرکتهای فناور مستقر در پارک، حوزههایی همچون هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، تجهیزات صنعتی، ماشینآلات پیشرفته، فناوریهای معدنی، صنایع دانشبنیان و تجاریسازی محصولات فناورانه را از زمینههای دارای ظرفیت برای همکاری با تاجیکستان برشمرد.
وی افزود: پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی آمادگی دارد با بهرهگیری از توان شرکتهای فناور و دانشبنیان استان، زمینه ارتباط مستقیم میان فعالان فناوری دو کشور، اجرای طرحهای مشترک، انتقال تجربه و حضور شرکتهای ایرانی در بازار تاجیکستان را فراهم کند.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به رویکرد حمایتی استاندار آذربایجان شرقی نسبت به گسترش تعاملات بینالمللی، اظهار کرد: استاندار آذربایجان شرقی نیز علاقهمند به توسعه همکاریهای اقتصادی، علمی و فناورانه با تاجیکستان است و از برنامههایی که بتواند به ایجاد ارتباط میان ظرفیتهای دو منطقه و توسعه روابط مشترک منجر شود، حمایت میکند.
وی تأکید کرد: ایجاد مسیرهای همکاری میان پارکهای فناوری، شرکتهای دانشبنیان، مراکز تحقیقاتی و صنایع دو کشور میتواند به شکلگیری یک شبکه فناورانه مشترک و افزایش تعاملات اقتصادی ایران و تاجیکستان منجر شود.
در پایان این دیدار، طرفین بر ضرورت تداوم رایزنیها، شناسایی ظرفیتهای مشترک و فراهمسازی زمینههای عملیاتی برای همکاریهای فناورانه تأکید کردند.