استاندار آذربایجان‌غربی به همراه وزیر کشور با هدف رایزنی برای تقویت امنیت مرز‌ها و همکاری‌های ایران و ترکیه عازم آنکارا شده‌است.

رایزنی برای تقویت امنیت مرز‌ها و همکاری‌های ایران و ترکیه

رایزنی برای تقویت امنیت مرز‌ها و همکاری‌های ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی اسکندر مومنی وزیر کشور و با هدف رایزنی برای تقویت امنیت مرز‌ها و همکاری‌های ایران و ترکیه عازم آنکارا شده‌است.

وزیر کشور و هیئت همراه قرار است در دیداری دوجانبه با مصطفی چیفتچی وزیر کشور ترکیه، درباره مهم‌ترین محور‌های همکاری میان دو کشور گفت‌و‌گو و تبادل نظر کنند.

تقویت همکاری‌های انتظامی و پلیسی، مبارزه مشترک با تروریسم، ارتقای امنیت مرز‌های مشترک و توسعه هماهنگی‌های امنیتی از مهم‌ترین محور‌های این دیدار عنوان شده است.

در این سفر همچنین ظرفیت‌های همکاری میان نهاد‌های انتظامی و امنیتی دو کشور و راهکار‌های تقویت تعاملات مرزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در ادامه این سفر از آکادمی پلیس ترکیه نیز بازدید می‌کند تا زمینه‌های توسعه همکاری‌های آموزشی و تخصصی میان مجموعه‌های پلیسی دو کشور بررسی شود.

این سفر در راستای تعمیق مناسبات ایران و ترکیه و با تأکید بر تقویت امنیت و ثبات مرز‌های مشترک و توسعه همکاری‌های دوجانبه انجام می‌شود.