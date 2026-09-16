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در فناوری نانوحباب اکسیژن، با تزریق حبابهای بسیار ریز حاوی اکسیژن به آب و محلول غذایی، جذب عناصر غذایی افزایش و شوری بستر کشت، کاهش یافته و بهبود کیفیت محصول تولیدی گلخانه حاصل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امروزه با افزایش کشتهای گلخانهای از روشها و فناوریهای مختلفی بـرای افـزایش عملکرد محصولات استفاده میشود.
در کشت گلخانهای بهصورت هیدروپونیک، کیفیت آب به طورمستقیم بر تولید محصول اثر میگذارد. در این نوع کشت وجود سطح مناسب اکسیژن در محلول غذایی برای جذب آب و عناصر غذایی توسط ریشه بسیار با اهمیت است.
در سیستم معمول کشت هیدروپونیک، مقدار اکسیژن موجود در آب آبیاری و محلولهای غذایی از نیاز واقعی ریشههای گیاهان کمتر است.
یکی از روشهای جدید برای بهبود کیفیت آب و محلول غذایی استفاده از فناوری تولید نانوحباب اکسیژن است. با استفاده از این فناوری تولید حبابهای بسیار ریز حاوی اکسیژن و تزریق به آب آبیاری و محلول غذایی علاوه بر افزایش میزان اکسیژن در دسترس ریشه و رشد بیشتر آن، موجب افزایش جذب عناصر غذایی، کاهش شوری بستر کشت، کاهش جمعیت عوامل بیماریزای ریشه و در نهایت افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول تولیدی میشود.
لازم است برای استفاده از این فناوری، ژنراتور متناسب با فضای گلخانه برای تولید نانوحباب نصب شود. همچنین نیاز است مشاوره با کارشناسان خبره جهت دریافت دانش فنی لازم صورت پذیرد.